Aksaray'da motosikletin kepçeye çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da motosikletin kepçeye çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Aksaray\'da motosikletin kepçeye çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Abdulkadir Savaş, kepçe ile çarpışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardım çağrısı yaparken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçe sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.05.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da motosikletin kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

Kaza, Gülağaç ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülağaç- Gülpınar yolunda Abdulkadir Savaş'ın kullandığı 68 AEE 579 plakalı motosiklet, tali yola girmek isteyen S.Ü. (43) yönetimindeki kepçe ile çarpıştı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada sürücü Abdulkadir Savaş olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri Savaş'ın öldüğünü tespit etti. Kepçe sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Aksaray, Gülağaç, trafik, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da motosikletin kepçeye çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 20:38:10. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da motosikletin kepçeye çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement