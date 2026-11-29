Aksaray'da sahibi tarafından muayeneye götürülen otomobil, muayene istasyonu bahçesinde aniden yanarak alev topuna döndü.

Olay, Aksaray - Adana kara yolu üzerinde bulunan araç muayene istasyonu bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobilini muayene için istasyona götüren Fatih T. bahçede sırasını beklediği sırada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan araç sahibi kontrol etmek isterken araç aniden tutuşarak adeta alev topuna döndü. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasıyla anbean kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede araçtaki yangının elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilirken, tahkikat başlatıldı.