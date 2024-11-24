Aksaray\'da Öğretmenevi Yangını Paniğe Neden Oldu

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Aksaray'da öğretmenevinin bodrum katında kurutma makinasının şase yapması sonucu çıkan yangın paniğe neden olurken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Hasas Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan öğretmenevinde çıktı. İddiaya göre, öğretmenevinin bodrum katında bulunan kurutma makinesinin şase yapması sonucu yangın çıktı. Çıkan dumanlardan yangını fark eden görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenenlere ambulans içinde müdahale edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. - AKSARAY