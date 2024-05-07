Aksaray'da Otobüsün Bagajında 46 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Otobüsün Bagajında 46 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aksaray\'da Otobüsün Bagajında 46 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otobüsün bagajında yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş 46 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların piyasa değeri yaklaşık 57 bin 500 TL olarak belirlendi.

07.05.2024 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otobüsün bagajında 46 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaptığı rutin yol kontrolünde şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Tüm yolcuların bir bir kontrolden geçirildiği otobüsün bagajında da arama yapan jandarma ekipleri, valiz içerisine gizlenmiş toplam 46 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Valizlerin sahibi olan D.A. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Piyasa değeri yaklaşık 57 bin 500 TL olan kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konuldu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Otobüsün Bagajında 46 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:28 Acun Ilıcalı’dan radikal karar Takımı Premier Lig’e çıkamayınca kalemini kırdı Acun Ilıcalı'dan radikal karar! Takımı Premier Lig'e çıkamayınca kalemini kırdı
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:25:32. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Otobüsün Bagajında 46 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement