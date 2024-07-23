Aksaray'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

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Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Ankara - Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (53) idaresindeki 34 SLP 80 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otoyol bariyerlerine çarptı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurhan Gül (59) ve A.G. (69) olmak üzere 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Nurhan Gül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer 2 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY