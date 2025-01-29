Aksaray'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Sahte Alkol Operasyonu

Aksaray\'da Sahte Alkol Operasyonu

Aksaray'da jandarma sahte alkol üreten bir kişiyi yakaladı, 273 litre sahte içki ele geçirildi.

29.01.2025 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da sahte alkol üretimi yapılan eve operasyon düzenleyen jandarma litrelerce sahte içki ele geçirirken, sahte alkol üretimi yapıp piyasaya sattığı öğrenilen şahıs yakalandı.

Operasyon, il merkezinde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahte alkol imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. İlk olarak ev adresi ve ismi belirlenen Y.Ç. isimli şahsı takibe alan jandarma KOM ekipleri, bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şahsın bulunduğu eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 273 litre sahte viski, 27,5 litre etil alkol, 1 litre sahte viski aroması, 295 adet sahte bandrol, 119 adet marka etiketi, 112 adet marka kapağı, 97 adet marka jelatini ve muhtelif miktarlarda üretim ve damıtma işlemlerinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olaya ilişkin tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Sahte İçki, Operasyon, Jandarma, Güvenlik, Ekonomi, aksaray, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:33:43. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.