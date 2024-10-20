Aksaray\'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Aksaray'da seyir halindeyken motor kısmından aniden dumanlar çıkan otomobil alev alev yandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, Ankara- Niğde Otoyolu Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyreden M.G. (32) idaresindeki 06 BBN 21 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü aracı hemen sağ bankete çekerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak yoğun dumanın çıktığı otomobilin motor kısmı kısa sürede alev alarak adeta alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Ortaköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Yangında otomobil adeta hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi. - AKSARAY