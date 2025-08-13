Aksaray\'da Tır Minibüslerle Çarpıştı

Aksaray'da tırın 2 ayrı minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Kara yolu Eşmekaya Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Y.E.Y. (35) idaresindeki 42 GP 021 plakalı demir malzeme yüklü Mercedes marka tır, aynı istikamete seyreden Y.G. (37) yönetimindeki 50 AFH 754 plakalı minibüs ile yine aynı istikamete giden R.D. (53) idaresindeki 42 FNK 16 plakalı minibüse çarptı. Kazada 50 plakalı minibüs takla atarken, 3 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY