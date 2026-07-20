Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
20.07.2026 13:45
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Aksaray'da jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenleyerek 3 şüpheliyi tutukladı.

Aksaray'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışma sonucu, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen E.G. (34), H.K.A. (24) ve Ç.A. (34) fiziki takibe alındı. Yürütülen çalışmaların ardından Aksaray il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin 120 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Aksaray, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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