Aksaray'da narkotik ekiplerince yapılan operasyon ve çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon ve çalışmalar Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucudan mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı öğrenilen 18 kişiyi takibe aldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri operasyonlar ve diğer çalışmalar olmak üzere toplam 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 400 gram metamfetamin, 63 gram sentetik kannobinoid, 30 gram amfetamin, 18 adet sentetik ecza hap, 4,45 gram kokain, 2,53 gram kubar esrar, 1,11 gram eroin, 3 adet hap, 14 bin 600 TL, 1 adet aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 kişiden 11'i serbest bırakılırken 7 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.