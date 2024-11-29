Aksaray\'da Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

3.Sayfa

Aksaray'da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.Y. isimli şahsın belde merkezinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli belde merkezinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AKSARAY