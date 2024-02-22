Aksaray\'da jandarma operasyonuyla uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

İşte Merkez Bankası'nın rezervlerindeki son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 719 milyon dolar azalışla 134 milyar 208 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalarak 86 milyar 92 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 445 milyon dolar azalışla 48 milyar 116 milyon dolara geriledi.