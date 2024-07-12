Aksaray'da Virajı Alamayan Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da Virajı Alamayan Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray\'da Virajı Alamayan Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın merkeze bağlı Borucu köyü yakınlarında meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil, önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet şarampole düşerken üzerindeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.07.2024 14:34
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Aksaray'da virajı alamayan otomobil, önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet şarampole düşerken üzerindeki 2 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Aksaray'ın merkeze bağlı Borucu köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Borucu köyünden Aksaray istikametine seyreden Suriye uyruklu M.M. (19) idaresindeki 68 MA 2030 plakalı otomobil, köy yolunda viraja hızlı girdi. Hızlı girmesi sonucu virajı alamayan otomobil önünde aynı istikamete seyreden Nurullah Arık (27) yönetimindeki 19 KK 344 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yoldan çıkarak şarampole savrulurken kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu konumunda bulunan Erdal Yıldız (22) ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu A.C. (23) ve S.J. (20) de kazada yaralandı. Toplam 5 kişinin yaralandığı kaza yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, motosiklet sürücüsü Nurullah Arık ve arkasında bulunan arkadaşı Erdal Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Diğer 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hastaneden sabah saatlerinde taburcu olan otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Virajı Alamayan Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Virajı Alamayan Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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