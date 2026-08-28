Acılar içinde kıvranan yaralı ata 4 saatlik eziyet verici kurtarma çalışması

Aksaray'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve acılar içinde saatlerce kıvranan at her adımı eziyet verici saatler süren çalışmanın ardından güçlükle hayvan barınağına götürüldü. Özel bir veterinerin müdahale ettiği, araç çekicisi vasıtasıyla kamyon kasasına yüklenen at, kamyonun damperli kasası kaldırılarak hayvan barınağına indirilmeye çalışılırken yere düştü.

Kaza, dün saat 16.00'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5287 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 06 ZHR 15 plakalı araç aniden yola çıkan ata çarptı. At yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Adrese gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme yaptı, tutanak tuttu. Atın yaralı olması nedeniyle polis ekipleri belediyeyi arayarak yardım istedi. Çalışmaların ardından belediye ve diğer yetkili kurumlardan görevli gelmesini bekleyen trafik polisleri bir süre hiç kimsenin gelmemesi üzerine yaralı ata ilk müdahaleyi yaptı. Kafasının altına serilen bez ile yere yatırılan ata bir taraftan su veren polis memurları bir taraftan da atı okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Saatler geçmesine rağmen hiçbir görevlinin gelmemesi üzerine polis ekipleri belediyeyi arayarak yardım talebini yineledi. Herhangi bir gelen olmayınca polis memurları özel veterinerleri de arayarak yardım istedi. Kazadan 2,5 saat sonra hafif ticari araçla olay yerine gelen Aksaray Belediyesinden bir görevli de veteriner olmadığı için yaralı ata hiçbir şey yapamadı. Yaralı atın başında nöbet tutan polis memurları saatler sonra adrese gelen belediye görevlisine, "2,5 saattir sizi bekliyoruz. Bu da bir can sonuçta. Aramadığımız hiçbir kurum kalmadı. Biz belediyeyi aradık, tarım müdürlüğünü aradık, hayvan hastanesini aradık. Aramadığımız özel veteriner kalmadı. Bu da bir can sonuçta" dedi.

Belediye görevlisi ise ihbarın kedilerine 40 dakika önce düştüğünü ifade ederek, "Biz veterinere bildirdik ama at için veteriner yok" dedi. 3 saatin sonunda özel olarak çalışan bir veteriner olay yerine gelerek ata ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner hekim, atın sol arka bacağında kırık olduğunu, ağzından kan geldiğini, akciğerinde yaralanma olabileceğini belirtti. Serum takıp ağrı ve kanamasını kesmeye çalışan veteriner hekim daha sonra atın taşınması için destek gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine belediyeden kepçe ve kamyon desteği istenirken, araçların gelmemesi üzerine yoldan geçen bir araç çekicisi durdurularak yardım istendi. 3,5 saat sonra taşıma için bir kamyon gelirken, kaldırma işlemi için kepçenin gelmemesi üzerine yaralı at önce çekicinin kayar kasasına oradan da kamyona yüklenebildi. 4. saatte hafriyat kamyonu kasasında yola çıkan at Aksaray Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü. Burada da indirme problemiyle karşılaşan yaralı at, damperi kaldırılan kamyonun kasasından masaya indirilmeye çalışıldı. Ancak bunda da başarılı olamayan ekiptekiler yaralı hayvanı yere düşürdü. Aksaray Belediyesi hayvan barınağı görevlisi de veteriner olmadığını ve hayvanın sabaha kadar bekleyeceğini belirterek, "Sabaha kadar yapacak bir şey yok. Olduğu yerde durabilir. Veteriner şu anda yok" dedi.