Aksaray'da zabıta ve polisten dilenci operasyonu - Son Dakika
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Aksaray'da zabıta ve polisten dilenci operasyonu

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğünün işbirliğiyle yapılan dilenci operasyonunda 70 dilenci yakalandı. Operasyonda 19 dilenciye cezai işlem uygulandı ve 2 bin 790 TL paraya el konuldu.

29.06.2024 00:29
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Aksaray'da zabıta ve polisten dilenci operasyonu

70 dilenci yakalanarak belediyeye götürüldü

AKSARAY - Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğünün işbirliğiyle toplam 200 personelin katılımıyla şehir genelinde yapılan dilenci operasyonunda 70 dilenci yakalandı.

Cuma namazı sonrası şehir genelindeki camilerde düzenlenen operasyonda, vatandaşların dini duygularını istismar eden dilenciler tek tek yakalanarak işlem yapıldı. Toplamda yakalanan 70 dilenci merkeze götürülerek yasal işlem uygulandı. Yapılan aramalar ve incelemeler sonucunda 19 dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı ve ele geçirilen toplam 2 bin 790 TL paraya el konuldu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehir genelinde vatandaşlarımızın huzurunu bozan ve duygularını istismar eden dilencilere karşı kararlı bir mücadele içerisindeyiz. Bu tür operasyonlarla şehrimizi daha huzurlu bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Operasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm zabıta ve emniyet personeline teşekkür eden Dinçer, benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da zabıta ve polisten dilenci operasyonu - Son Dakika

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