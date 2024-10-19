Aksaray'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenler Defnedildi - Son Dakika
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Aksaray'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenler Defnedildi

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Aksaray'da devrilen tur otobüsü kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri, Balıkesir'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yetkililerin katılımıyla cenaze namazları kılındı.

19.10.2024 19:06  Güncelleme: 19:16
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Aksaray'daki kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

BALIKESİR - Aksaray'da devrilen tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Balıkesir'de defnedildi.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'de toprağa verildi. Kazada hayatını kaybedenlerden Rukiye Aydın ve annesi Ünzile Karabacak için Kepsut ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aydın ve Karabacak'ın cenazeleri, Akçaköy Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazların ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına, anne ile kızının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Belediye Başkanı İsmail Cankul ile vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Leyla Altınbaş'ın cenazesi ise Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığındaki aile kabristanında defnedildi. Cenaze namazında, Altınbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Susurluk Kaymakamı Muammer Köken ile vatandaşlar saf tuttu.

Kazada yaşamını yitiren Neriman Çabukçay için ikindi vakti Bandırma ilçesindeki Yeni Çınarlı Camisi'nde tören yapıldı. Çabukçay'ın naaşı, ailesi ve yakınları ile Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve vatandaşların katılımıyla ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Merkez Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren Hasan ve Pembe Tunalılar çiftinin cenazeleri ise yarın kent merkezinde kılınacak namazların ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Devrilen tur otobüsünün 14 Ekim'de Balıkesir'deki yol uygulamasında kontrol edildiği ve herhangi bir eksiğinin bulunmadığı öğrenildi.

6 kişi hayatını kaybetmişti

17 Ekim'de akşam saatlerinde Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru yola çıkan Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, dün sabah saatlerinde Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde devrilmişti. 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Hazer, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

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