Aksaray Eskil'de arızalı kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray Eskil'de arızalı kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, kaza anı kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray Eskil\'de arızalı kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, kaza anı kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Sanayi Caddesi'nde arıza yapan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken yaralı sürücü ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde arıza yapıp yolda kalan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Eskil ilçe merkezi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yaptığı gerekçesiyle çift şeritli caddenin sağında duran M.A.K.'nin kullandığı kamyona, H.İ. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiGüvenlik3. SayfaAksarayGüncelEskilKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
14:21
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
14:06
İstanbul Sarıyer’de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:30:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Aksaray Eskil'de arızalı kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei