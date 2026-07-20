Kamyon önce traktöre sonra duvara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, traktöre çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyon bir fabrikanın duvarına çarptı. Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyonda bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Akşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Akşehir istikametine seyir halinde olan 43 BB 779 plakalı kamyonet, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen M.K. yönetimindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, şarampole indikten sonra yol kenarında bulunan bir fabrikanın duvarı boyunca sürüklendi ve fabrikanın giriş kapısı bölümündeki duvara çarparak durabildi. Kazada kamyonda bulunan 17 yaşındaki Ali Baki olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonda bulunan S.A.T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ve traktör sürücüsü M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi Akşehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralılara müdahale ederek bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yola dökülen mazot, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Meydana gelen kaza, yol kenarında bulunan fabrikanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan kamyonun fabrikanın duvarına hızla çarptığı, bu sırada fabrikanın önünde yük boşaltan kamyonette bulunan işçilerin panik içerisinde kaçtıkları görüldü. Kazada kamyonette hayatını kaybeden Ali Baki ile yaralanan işçilerin Ilgın ilçesinde çalıştıkları öğrenilirken, acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA