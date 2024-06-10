Akşehir'de Su Şişesinde 940 Gram Sıvı Ecstasy Ele Geçirildi - Son Dakika
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Akşehir'de Su Şişesinde 940 Gram Sıvı Ecstasy Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüpheliden su şişesi içerisinde 940 gram sıvı ecstasy ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.06.2024 12:33
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin istihbarı çalışmaları çerçevesinde bir şüpheliden su şişesi içerisinde 940 sıvı ecstasy ele geçirilirken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi yaptığı istihbarı çalışmalarda bir şahsın çevre illerden ilçeye uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Narkotik ekibinin dikkati sayesinde yakalanan şüpheli S.T.'den iki pet şişe içerisinde 940 gram sıvı ecstasy ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapan narkotik ekibi, işlemleri tamamlanan şüpheliyi adliyeye sevk etti. Şüpheli S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen sıvı ecstasy uyuşturucu maddesinin Akşehir'de ilk kez yakalandığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Akşehir, Konya, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Cezaevi, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Su Şişesinde 940 Gram Sıvı Ecstasy Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de Su Şişesinde 940 Gram Sıvı Ecstasy Ele Geçirildi - Son Dakika
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