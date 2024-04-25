Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama - Son Dakika
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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araçta yapılan aramada 887 gram sentetik kannabinoid, 17 gram eroin, bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı ve 1 şüpheli tutuklandı.

25.04.2024 11:03
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerin bir araçta yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde bir araçta yaptı. Araçta bulunan 5 şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 887 gram sentetik kannabinoid, 17 gram eroin, bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., Y.E., Z.Y., M.Y. ve A.B. isimli 5 şüpheli şahıs ile ilgili 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapıldı. 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama - Son Dakika
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