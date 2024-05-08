Akşehir\'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslara yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede M.Y.'nin çevre illerden ilçeye uyuşturucu madde getireceğini tespit eden Akşehir Narkotik ekibi, şüpheliyi D-300 kara yolu üzerinde yakaladı. Şüpheli M.Y.'nin üzerinde ve eşyasında arama yapan ekipler, şüphelinin çantasında 40 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirdi. Ele geçen uyuşturucu ve teraziye el koyan narkotik ekibi, şüpheli M.Y.'yi gözaltına aldı. Hakkında, 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlarından işlem yapılan M.Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA