Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından iki araç üzerinde yapılan uygulamada üç şahıs gözaltına alınırken şahısların üzerinde ve araçlarında çeşitli uyuşturucu madde yakalandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında; iki araç üzerinde yaptığı uygulamada N.K., H.C.E. ve İ.Ö. isimli 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda dört parça halinde 6,5 gram metamfetamin, 9 adet uyuşturucu hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli şahıslarla ilgili "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve görevli memura mukavemet ve hakaret" suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden İ.Ö. adli makamlara sevk edildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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