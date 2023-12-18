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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ve sentetik bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir\'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
18.12.2023 - 12:29,  Güncelleme: 12:30
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Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şüpheliler üzerinde uyuşturucu hap ve peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili çalışmalarını südrüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, ortamın karanlık ve ıssız olması sebebiyle Tekke Kent Ormanı civarında uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde yapılan ihbarlar üzerine bölgeyi kontrol altında tutmak için devriye görevini artırdı. Narkotik ekibi devriye sırasında, kendilerini görünce park halindeyken hareketlenen bir aracı durdurdu. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 8 adet uyuşturucu hap ile 7 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.Y., M.Ö. ile E.T. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yaptı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Akşehir, Konya, Son Dakika

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