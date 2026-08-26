Antalya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücünün eşi İlknur A. hayatını kaybetti, sürücü ve 11 yaşındaki oğlu yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Akseki- Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. (46) idaresindeki 66 AEL 770 plakalı otomobil, Akseki'den Seydişehir istikametine seyir halindeyken Püser Boğazı mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan dağlık ve taşlık alana çarpan otomobil, daha sonra takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri, Bölge Trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada sürücü Murat A. ile araçta bulunan 11 yaşındaki oğlu K.A. yaralanırken, eşi İlknur A. (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yerine gelen Akseki Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden İlknur A.'nın cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Seydişehir, Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, Akseki, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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