Aktau açığındaki tatbikatta denize sürüklenen 19 askerden 12\'si hayatını kaybetti

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesiyle askerlerin denize sürüklendiği olayda can kaybı 12'ye yükseldi.

Kazakistan'da Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada can kaybı yükseldi. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 19 askerin denize sürüklendiği olayda can kaybının 12'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 3 askerin kurtarıldığı ve 2 askerin kurtarılmasına yönelik çabaların ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dilediği belirtildi. Askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle yarın Kazakistan'da ulusal yas günü ilan edildi.

Olayın ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un talimatıyla facianın nedenlerinin araştırılması amacıyla hükümet komisyonu kurulmuştu. Başbakan Bektenov, Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev'e derhal olay yerine giderek askerlerin ölüm nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması talimatını vermişti.