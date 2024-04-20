Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para istediği annesinden ret cevabı aldıktan sonra benzin dökerek kendisini ve annesini ateşe veren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elleri sargıda adliyeye sevk edilen şahsın, kendisini görüntüleyerek soru yönelten gazeteciye, "Niye çekiyorsun ki bu kadar, ne yaptığımı sen nereden biliyorsun?" ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı.
Korkunç olay, 18 Nisan Perşembe günü Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta annesi M.Y.'den (64) geçtiğimiz hafta bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi. Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin dökerek annesi ve kendisini yaktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan M.Y., buradaki müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.
Elleri sargılı şekilde adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı
Her iki elinde de yanıklar oluşan şüpheli Ö.Y. ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Şahıs, burada tamamlanan işlemlerinin ardından elleri sargılı bir şekilde adliyeye sevk edildi. Ö.Y.'nin kendisini görüntüleyerek soru yönelten gazeteciye, "Niye çekiyorsun ki bu kadar, ne yaptığımı sen nereden biliyorsun?" cevabını vermesi ve 'Pişman mısınız?' sorusunu ise yanıtsız bırakması dikkatlerden kaçmadı. Adliyeye sevk edilen Ö.Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hastanede tedavi gören M.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akyazı'da annesinden para isteyen şahıs kendini ve annesini yaktı - Son Dakika
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