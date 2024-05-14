Akyazı'da Depo Patlaması Sonucu Yaralanan Selçuk Yılmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Akyazı'da Depo Patlaması Sonucu Yaralanan Selçuk Yılmaz Hayatını Kaybetti

Akyazı\'da Depo Patlaması Sonucu Yaralanan Selçuk Yılmaz Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda meydana gelen boya varilinin patlaması sonucu yaralanan Selçuk Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda diğer yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

14.05.2024 11:01
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda boya varilinin patlaması neticesinde yaralanan Selçuk Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda 6 Mayıs günü meydana gelen olayda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda Selçuk Yılmaz, F.Y. ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Yaralılar ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen Selçuk Yılmaz ve F.Y., ilçe hastanesindeki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından Yılmaz, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da Depo Patlaması Sonucu Yaralanan Selçuk Yılmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da Depo Patlaması Sonucu Yaralanan Selçuk Yılmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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