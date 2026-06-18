Akyazı'da Huzur Uygulaması - Son Dakika
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Akyazı'da Huzur Uygulaması

Akyazı\'da Huzur Uygulaması
18.06.2026 14:45
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Akyazı'da yapılan denetimlerde 30 araçta evrak eksikliği tespit edilmedi.

SAKARYA (İHA) –Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 30 araç denetlendi. Yapılan kontrollerde sürücülerin evraklarının eksiksiz olduğu tespit edildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği Karacasu Caddesi üzerinde yaptıkları denetimde yaklaşık 30 araç ve sürücüsünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimde, sürücü belgeleri, ruhsat ve diğer evrakların tam olduğu görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Akyazı'da Huzur Uygulaması - Son Dakika

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