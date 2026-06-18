Akyazı\'da Huzur Uygulaması

SAKARYA (İHA) –Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 30 araç denetlendi. Yapılan kontrollerde sürücülerin evraklarının eksiksiz olduğu tespit edildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği Karacasu Caddesi üzerinde yaptıkları denetimde yaklaşık 30 araç ve sürücüsünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimde, sürücü belgeleri, ruhsat ve diğer evrakların tam olduğu görüldü. - SAKARYA