Akyazı'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Akyazı'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde bir kişi yaralandı

Akyazı\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde bir kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Karaçalılık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

06.05.2024 15:18
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karaçalılık Mahallesi, Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.E. (24) idaresindeki 54 AIC 049 plakalı otomobil ile Ü.T. (40) idaresindeki 01 VL 886 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, Ü.T. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde bir kişi yaralandı - Son Dakika

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