Akyazı'da Kaza: 6 Yaralı, 4'ü Ağır

29.05.2026 15:37
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, otomobil ve yolcu minibüsünün karıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolu üzerinde seyir halinde olan D.A. idaresindeki 34 GZG 750 plakalı otomobil, E.E. yönetimindeki 54 H 2250 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışıklarında beklemekte olan 54 J 2148 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü D.A. (41) ile aynı araçta bulunan N.A. (35), D.A. (11), Y.A. (8), Y.A. (2) ve minibüste yolcu olarak bulunan E.K. (53) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve SAKTİM ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

4 yaralının durumu ağır

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü D.A. ile N.A., Y.A. ve Y.A. isimli çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri tamamlanan ağır yaralılar N.A. ve D.A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle D-140 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Ulaşım, Akyazı, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:39:08. #7.13#
