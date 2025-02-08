Akyazı'da Kaza: Alkollü Sürücü Aileyi Vurdu - Son Dakika
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Akyazı'da Kaza: Alkollü Sürücü Aileyi Vurdu

Alkollü sürücünün çarptığı hafif ticari araçta 1 bebek dahil 5 kişi yaralandı.

08.02.2025 20:54
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kızak şenliği için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarmayı kandırmaya çalışan alkollü sürücünün, "Alkollüyüm ama sürücü ben değilim, arkadaşımdı o da kaçtı" ifadeleri ise 'pes' dedirtti.

Kaza, Akyazı Güzlek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit Ali ve Betül H. çifti Aktepe Kızak Merkezi'nde düzenlenen şenliğe gitmek için çocukları ile birlikte 54 HA 005 plakalı hafif ticari araçları ile yola çıktı. Şenlik alanına kısa bir mesafe kala aileye, alkollü bir sürücü adeta dehşeti yaşattı. Alkollü olduğu öğrenilen Ethem K. idaresindeki 35 BDE 95 plakalı otomobil, Mücahit Ali H. kontrolündeki 54 HA 005 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç sürücüsü Mücahit Ali, eşi Betül H. ve bebekleri Talha H. ile alkollü sürücünün kontrolündeki otomobilde bulunan Y.E.K. ve F.K. yaralandı.

Jandarmayı kandıramadı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar adrese gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de çalışmalara destek oldu. Bu esnada jandarmayı kandırmak için, "Alkollüyüm ama sürücü ben değilim, arkadaşımdı o da kaçtı" ifadelerini kullanan ve kazayı yara almadan atlatan alkollü sürücünün ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti.

Sürücü ve yanındaki yaralananlar da alkollüymüş

Öte yandan, alkollü sürücünün gözaltına alındığı ve yanında bulunan diğer iki yaralının da alkollü olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, otomobilde bulunan Y.E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da Kaza: Alkollü Sürücü Aileyi Vurdu - Son Dakika

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