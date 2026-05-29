Akyazı'da Minibüste Silahlı Saldırı

29.05.2026 11:14
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde minibüs içinde silahla yaralanan 2 kişi, 5 şüpheliyle gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde minibüs içinde silahla vurulan 2 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından olaya karışan diğer 5 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.

Olay, dün gece Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.D. (34), 54 H 4091 plakalı minibüs içerisinde bulunan S.D. (32) ve O.D.'ye (30) tabancayla ateş açarak yaraladı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar neticesinde operasyon için düğmeye bastı.

Jandarma ekiplerince; silahı ateşleyen şüpheli G.D. (34), olayda yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan S.D. (32) ile O.D. (30) ve kavganın diğer tarafları olduğu belirlenen S.C. (41), Ö.Ç. (38), G.K. (42) ve G.D. (41) gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Akyazı, Yaşam, Suç, Son Dakika

