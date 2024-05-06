Akyazı'da Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda patlama: 3 yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda patlama: 3 yaralı

Akyazı\'da Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait depoda patlama: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda meydana gelen patlamada, ağaç damgalamada kullanılan boya varilinin patlaması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.05.2024 16:08  Güncelleme: 16:09
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda boya varilinin patlaması neticesinde 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda meydana gelen olayda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda S.Y., F.Y. ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Yaralılar ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen S.Y. ve F.Y., ilçe hastanesindeki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda patlama: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda patlama: 3 yaralı - Son Dakika
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