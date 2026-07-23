Akyazı'da Şenlikte Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Akyazı'da Şenlikte Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı

23.07.2026 21:28
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Çiğdem Yaylası'ndaki şenlikte havaya ateş açan iki kişi jandarma müdahalesine direnerek tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Çiğdem Yaylası'nda düzenlenen şenlikte havaya rastgele ateş açarak çevreye rahatsızlık veren ve kendilerine müdahale eden jandarma ekiplerine direnen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi'ndeki Çiğdem Yaylası'nda şenlik alanında gece saatlerinde meydana geldi. Şenlik sırasında tabancayla havaya rastgele ateş açılması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, havaya ateş eden şahsın S.K. olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerini karşısında görünce elindeki tabancayı gizlemeye çalışan S.K.'ye ekipler müdahale etti. Bu sırada olay yerinde bulunan E.K. isimli şahıs da jandarma personeline zorluk çıkardı. S.K. ile E.K. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından "görevi yaptırmamak için direnme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından Akyazı Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Akyazı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyazı'da Şenlikte Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da Şenlikte Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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