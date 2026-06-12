Akyazı'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Akyazı'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Akyazı\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
12.06.2026 01:55
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni yapılan yol üzerinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 06 AAZ 576 plakalı Kia marka otomobil ile E.Y. yönetimindeki 54 ANE 405 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü E.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince bölgede ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekici yardımıyla caddeden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Trafik, Akyazı, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyazı'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cumhur Çine Cumhur Çine:
    Allah medenin şifa versin çatışma yanlısı mı dostsuz mu biri ortaya çıksın işi halleyelim 0 0 Yanıtla
  • Nafiye Ayvacı Nafiye Ayvacı:
    yeni yapılan yol diyolar ama neden bu tür kazalar hep yeni yollarda oluyo bence yol tasarımında bi sıkıntı var dimi yoksa sürücüler mi fazla hızlı gidiyo tamamen bu trafik kuralları da bi işe yaramıyo artık 0 0 Yanıtla
  • Burcu Yalnız Burcu Yalnız:
    böyle kazalar çok olup duruyo maalesef çoğu zaman da basit dikkatsizlikten oluşuyo umarım arkadaş iyileşir ve daha dikkatli olunur bundan sonra 0 0 Yanıtla
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