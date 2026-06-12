Akyazı\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni yapılan yol üzerinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 06 AAZ 576 plakalı Kia marka otomobil ile E.Y. yönetimindeki 54 ANE 405 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü E.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince bölgede ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekici yardımıyla caddeden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA