Akyazı'da tüp patlaması sonucu yangın çıktı, kuruluk kullanılamaz hale geldi

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tüp patlaması neticesinde meydana gelen yangında kuruluk kullanılamaz hale geldi.

Dokurcun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evin kuruluğunda bulunan tüp bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlama neticesinde kurulukta yangın çıkarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürürken kuruluk kullanılamaz hale geldi. Olayı ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA