Akyurt'ta Aluç Ağaç Fabrikasında Yangın

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Başkentte Aluç ağaç fabrika yangın

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde bulunan Aluç ağaç Fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.