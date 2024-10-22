Başkentte Aluç ağaç fabrika yangın
ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde bulunan Aluç ağaç Fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Akyurt'ta Aluç Ağaç Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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