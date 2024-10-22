Akyurt'ta Fabrika Yangını

Akyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
ANKARA - Akyurt'ta bir kereste fabrikasında makinadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Akyurt'ta bir kereste fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, kereste fabrikasında bir kesme makinasının sıkışması sonucu yangın çıktı. Makinayla birlikte birkaç ağacın da yanması sonucu fabrikada çalışan işçiler fabrikadan tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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