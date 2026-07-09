Çorum'un Alaca ilçesinde asfalt üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Alaca-Zile karayolu üzerindeki Sancı köyü mevkiinde bulunan asfalt üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste bulunan asfalt ısıtma silosunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından yangın söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM
Son Dakika › 3. Sayfa › Asfalt üretim tesisinde korkutan yangın - Son Dakika
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