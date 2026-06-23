Alaçam'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Alaçam ilçesine bağlı Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih U. idaresindeki traktör henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulans helikopter talep edildi.

Gökçeboğaz Mahallesi'nde belirlenen alana iniş yapan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikoptere alınan Salih U., ileri tetkik ve tedavi için Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN