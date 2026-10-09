Alanya'da 40 bin liralık kablo çalan şüpheli kameradan tespit edilip tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 40 bin liralık kablo hırsızlığı şüphelisi kameradan tespit edilip yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinden yaklaşık 40 bin TL değerinde kablonun çalındığını fark eden site yönetimi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması için sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin 35 yaşındaki Y.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "hırsızlık" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.