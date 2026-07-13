Alanya'da 71 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Alanya'da 71 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

13.07.2026 12:51
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Alanya'da yaşayan Alman uyruklu 71 yaşındaki kadın evinde hareketsiz halde bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Alman uyruklu kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yerleşik olarak yaşayan Alman uyruklu B.F. (71) isimli kadından bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını salon kısmında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, B.F.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 71 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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