Alanya'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Alanya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Alanya\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

01.09.2024 22:19  Güncelleme: 22:23
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Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Oba Mahallesi'nde bulunan alanda meydana geldi. Rüzgarlı hava nedeniyle elektrik direği tellerinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımlardan dolayı çıkan yangında dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden çok sayıda ekip, alevleri kontrol altına aldı. Yangına Alanya Belediyesi'ne ait su tankerleri de destek verdi. Yangın bölgesine gelen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de ekiplerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına Alanya Belediyesi temizlik İsleri Müdürlüğü'ne bağlı 40 personel ve 3 su tankeri de destek verdi. Çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük arazi zarar gördü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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