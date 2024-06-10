Alanya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 200 metrekarelik alan alevlerden zarar gördü.

Yangın, Cikcilli Mahallesi Uzunsırt bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 200 metrekarelik otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ANTALYA