Alanya\'da çıkan yangında 5 dükkan ve 1 araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesinde bir iş merkezinde çıkan yangın sonucunda 5 dükkan ve 1 araç yanarken, işletmelerde büyük maddi hasar meydana geldi.
Yangın, dün gece saat 14.57 sıralarında Konaklı Mahallesi Cevdet Atilla Caddesi üzerinde yer alan bir iş merkezindeki dükkanda meydana geldi. İş merkezinde yer alan bir dükkanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Ekipler alevleri uzun uğraş sonucunda söndürürken, berber dükkanı, konfeksiyon dükkanı gibi 5 iş yeri tamamen yandı. Alevler içinde kalan iş yerlerinde maddi hasar oluşurken, park halindeki bir araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının yaklaşık bin metrekarelik alanda etkili olduğu öğrenildi. Yangının neden çıktığı ilgili soruşturma başlatıldı.
"Geldiğimizde her taraf bu şekilde yanmış ve çökmüş vaziyetteydi"
İş yerleri yanan vatandaşlar maddi hasar çalışmaları için dükkanlarının içinde inceleme yaptı. Yangında arabası yanan ve işletmesi büyük hasar alan Hasan Er isimli vatandaş, Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Komşum geldi kapıma. Saat 3 buçuk civarıydı. Geldiğimizde her taraf bu şekilde yanmış ve çökmüş vaziyetteydi. Kullanılacak hiçbir şey yok. Benimki berber dükkanım. Yan tarafımda komşunun 3 butik dükkanı vardı. Arabam gitti. Yukarıdaki derici dükkanında çok büyük zarar var. Her şey yanmış bitmiş" dedi
"Benim 3 tane dükkanım yandı"
Yangında tekstil dükkanı yanan Mustafa Korkmaz isimli başka bir vatandaş ise "Gece amcaoğlundan telefon geldi. Sizin orada yangın varmış dedi. Apar topar geldim. Sanırım 3 buçuk civarıydı. Yangın başlamıştı. Sonra itfaiye geldi. Yapacak bir şey kalmadı. Benim 3 tane dükkanım yandı. Komşuların dükkanı, dericinin, berberin dükkanı var. Canımız sağ olsun" diye konuştu. - ANTALYA
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