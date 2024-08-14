Alanya'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Cevdet Koç, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14.08.2024 15:42
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Alanya ilçesinde evinde fenalaşan 48 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde oturan Cevdet Koç (48), saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Cevdet Koç'u evin tuvaletinde yerde hareketsiz şekilde bulan annesi F.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Koç'u ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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