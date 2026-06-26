Alanya'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı İnfaz ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından yürütülen titiz takip sonucunda firari hükümlülerin adresleri ve bulundukları noktalar tespit edildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A. (32), Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakalandı.

Öte yandan 'Dolandırıcılık ve Hırsızlık' suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (50) ise Payallar Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki firari hükümlü, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ANTALYA