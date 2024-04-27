Alanya'da freni boşalan safari aracı evin duvarına çarptı - Son Dakika
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Alanya'da freni boşalan safari aracı evin duvarına çarptı

Alanya\'da freni boşalan safari aracı evin duvarına çarptı

Alanya ilçesinde yamaç paraşütçülerini taşıyan bir safari aracının freni boşalınca geriye doğru hızla inerek çevredeki bir evin duvarına çarptı. Kazada evin duvarı ve çatısında maddi hasar meydana geldi. Sporcuların bulunmaması sayesinde yaralanma olmadı.

27.04.2024 11:52
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütçülerini araçtan indirdikten hemen sonra freni boşalan bir safari aracı yaklaşık 100 metrelik rampadan geriye doğru hızla inerek, çevredeki bir evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle evin duvarında ve çatısında maddi hasar oluştu.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1. Etabının düzenlendiği Hıdrellez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sporcuları ve ekipmanlarını taşıyan 07 AHJ 876 plakalı safari aracı rampa yukarı çıkarken sporcuları indirdikten sonra bir anda freni boşaldı. Yaklaşık 100 metrelik mesafeden hızla rampa aşağı geri giden araç çevredeki tek katlı bir evin duvarına çarparak durabildi. Evin duvarında ve araçta maddi hasar meydana geldi. Sporcuların paraşüt malzemeleri ise daha sonra aracın üzerinden indirildi. Kaza anında araçta sporcuların bulunmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. Kazanın ardından evin duvarının bir bölümünün yıkıldığı ve çatısında hasar oluştuğu görüldü.

Kaza anı ise bir sporcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde safari aracının freninin boşaldığı ve geri giderek evin duvarına çarptığı anlar yer aldı. Görevlilerin paraşüt malzemelerini aracın üzerinden boşaltma görüntüleri de cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da freni boşalan safari aracı evin duvarına çarptı - Son Dakika

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