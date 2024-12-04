Alanya'da Kaçak Alkol İmalathanesi Operasyonu - Son Dakika
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Alanya'da Kaçak Alkol İmalathanesi Operasyonu

Alanya\'da Kaçak Alkol İmalathanesi Operasyonu

Yabancı uyruklu bir şüpheli, evinde sahte içki üretiminden tutuklandı. 650 litre alkol ele geçirildi.

04.12.2024 14:31
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Alanya'da yabancı uyruklu bir şüpheli, evini alkol imalathanesine çevirerek yüzlerce litre sahte içki ürettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ev, imalathaneye çevrilmiş

Yapılan çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu V.I. isimli şüphelinin ikametini sahte ve kaçak alkol üretiminde kullandığı belirlendi. Şüphelinin evine düzenlenen baskında, sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yapılan çalışma sonucunda; 150 litre şarap, 500 litre konyak, 28 adet alkol mayası, 400 adet pet şişe, 4 adet alkolmetre, 1 adet hassas terazi ve 1 adet alkol test kiti ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan V.I., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Kaçak Alkol İmalathanesi Operasyonu - Son Dakika

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