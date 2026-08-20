Alanya\'da Kavgada Kadın Bıçakla Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bir kadın, bıçakla el bileğinden yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmethan T. (32) ile Ozan Z. (30), Buket Z. (25) ve Yasemin Z. (55) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırarak darp etmeye başladı. Kavga sırasında Mehmethan T. belinden çıkardığı bıçağı karşı tarafa doğru savurdu. Bu sırada Buket Z. sağ el bileğinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Buket Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmethan T. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.